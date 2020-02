Messi bi zbog nesuglasica sa čelnicima mogao besplatno napustiti Barcelonu

Čini se da su šanse da napusti Katalonce u posljednje vrijeme značajno porasle nakon sukoba s bivšim saigračem i aktuelnim Barcinim sportskim direktorom Ericom Abidalom, prenosi “Klix“.

Francuz je u jednom intervjuu tvrdio da igrači nisu “učinili sve što su mogli” dok su igrali pod Ernestom Valverdeom prije nego što je smijenjen.

Barcin ofanzivac Messi se uznemirio nakon ovih Abidalovih komentara te burno reagovao na društvenoj mreži.

Podsjetimo, šestostruki osvajač Zlatne lopte ima posebnu klauzulu u svom ugovoru s Barcom koja mu omogućava da raskine ugovor na kraju svake sezone, nešto slično kao što su imali Andres Iniesta i Carles Puyol tokom svojih karijera na Nou Campu.

Ukoliko Barcin rekorder po golovima iskoristi pravo na slobodan transfer, City će biti prvi u redu, piše Stuart Brennan iz Manchester Evening Newsa.

Manchester City believe that they will be first choice if Lionel Messi decides to leave Barcelona.

