Klop u panici: Nemamo nikakvu moć, ako ne pustimo igrača, bit će suspendiran

Trener Liverpula Jirgen Klop (Jurgen Klopp) rekao je da je vraćanje Kupa Afričkih nacija na termin u januaru “katastrofa za njegov klub”.

Kup Afričkih nacija 2021. godine održat se u Kamerunu, ali će, umjesto naljeto, turnir biti održan od 9. januara do 6. februara 2021. godine zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u toj zemlji.

Liverpul će tada na mjesec ostati bez veoma važnih igrača, Senegalca Sadija Manea (Sadio), Egipćanina Mohameda Salaha i Nabija Keite (Naby Keita) iz Gvineje,piše Avaz.

– Ako budemo morali donijeti odluku o dovođenju nekog igrača, to će biti važna odluka. Znaš da na četiri sedmice ne možeš računati na te igrače. Kao klub moramo razmišljati o tome. To ne pomaže nogometašima iz Afrike – rekao je Klop.

Pomjeranjem takmičenja osigurano je da se ono neće poklapati s proširenim svjetskim klupskim prvenstvom, koji FIFA organizira u Kini u junu 2021. godine.

– Poštujem to takmičenje, volim ga i gledao sam ga u prošlosti. To je zanimljiv turnir. Ali, mi uopće nemamo nikakvu moć i, ako kažemo da nećemo pustiti igrača, on će biti suspendiran. Ako je nogometaš povrijeđen i ne može igrati za nas, mi ga moramo poslati u Afriku da oni to provjere i za sedmicu ili dvije on će se vratiti. U današnje vrijeme, to ne bi trebalo biti tako – naveo je Klop.

Loading..

loading...

Facebook komentari