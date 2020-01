Ronaldinho otkrio ko je najbolji trener s kojim je radio: Dopustio mi je apsolutnu slobodu

Nekadašnji najbolji nogometaš svijeta Ronaldinjo (Ronaldinho) priznao je da je Frank Rajkard (Rijkaard) najbolji trener s kojim je radio. Naglasio je da je kod Holanđanina potpuno uživao u igri,piše Avaz.

– On je sjajan trener, vrlo miran čovjek. Rajkard je najbolji trener s kojim sam radio. Znao je sve, jer je igrao na najvišem nivou, a to nam je mnoge stvari pojednostavljalo. Sve što je Rajkard tražio već je uradio on ranije, pa nam je lako i direktno u razgovorima objašnjavao šta od nas očekuje – kaže Ronaldinjo.

Legendarni Brazilac ističe da mu je Holanđanin dao slobodu i dozvolio da igra svoj nogomet.

– Kad nismo imali loptu, morali smo ispunjavati svoje obaveze. Ali kad je lopta bila u mom posjedu, Frank mi je dopustio da osjetim apsolutnu slobodu – izjavio je Ronaldinjo, koji je s Rajkardom sarađivao od 2003. do 2008., kada su obojica napustili Barcelonu.

