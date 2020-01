“Zlatan Ibrahimović može napraviti veliku razliku, želim učiti od njega”

“Velik sam i ponekad se naljutim prelako, ali, generalno gledajući, solidan sam u svemu. Ja sam normalan, jednostavan momak, koji voli mnogo raditi. Volim svoju porodicu, svoje suputnike i želim biti dio ovog tima. Želim pobjeđivati”, piše “Hayat“.

– Zašto je izabrao Milan?

Izabrao sam Milan zato što je to veliki izazov za mene. To je jedan od najvećih klubova na svijetu, s fantastičnom historijom i nevjerovatnim navijačima. Ovdje, naravno, postoji mnogo pritiska, ali radi se o klubu s velikim ambicijama. Želio sam doći ovdje. Mnogo je legendi Milana koje me inspiriraju. Dida, Abijati, Amelia, koje pratim mnogo godina… A tu su i neki nevjerovatni igrači: Maldini, Ševčenko, Pirlo i mnogi drugi šampioni.

– Bio je spreman za nove izazove…

Proveo sam mnogo vremena u Engleskoj i bio sam spreman za nove izazove u drugim zemljama. Vrlo sam uzbuđen, jedva čekam da počnem.

– Donaruma?

Mislim da je on najbolji mladi golman na svijetu. Spreman sam mu pomoći i takmičiti se s njim. Naravno, u svakom slučaju želim pomoći timu. Čast mi je biti ovdje i zauzeti mjesto umjesto Pepea Reine, koji je fantastičan golman i osoba. Znam šta u Milanu očekuju od mene.

– Šta može donijeti Donarumi?

Ne mislim da mogu mnogo jer je on već sada jedan od najboljih golmana svijeta, ali možda postoje situacije u kojima mu mogu pomoći svojim iskustvom. Mislim da ga mogu motivirati da na svakom treningu da sve od sebe.

– Želje poslije karijere?

Kao prvo, nadam se da ću igrati još mnogo godina i da će me zdravlje poslužiti. Nakon fudbala ne znam šta ću raditi. Otvoren sam za svaku opciju, vidjet ćemo kad bude vrijeme za to.

– O Zlatanu Ibrahimoviću i Radetu Kruniću

Meni mnogo znači što ću igrati s njim, nevjerovatan je igrač, nevjerovatna osoba i pravi lider. Može napraviti veliku razliku, želim učiti od njega i shvatiti kako on to sve radi. Nadam se da ću napredovati radeći s njim.

Begović će u novom klubu igrati i s povremenim reprezentativnim kolegom Radetom Krunićem.

Razgovarao sam s njim kada je potpisao za Milan, pitao sam ga kakav je osjećaj. On mi je rekao da je ovaj klub fantastičan. Za mene to nije bilo iznenađenje. On je sjajan igrač i fantastična osoba. Radujem se što ćemo trenirati skupa, kazao je naš proslavljeni golman.

