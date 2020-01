Miralem Pjanić otkrio šta misli o imenovanju Duška Bajevića za bh. selektora

Decembar je mjesec u kojem najbolji fudbaleri i sportisti dobijaju zaslužena priznanja za sve što su radili tokom minule godine i karijere, a već godinama među laureatima nalazi se i bh. reprezentativac Miralem Pjanić.

Naš veznjak je prvo početkom mjeseca izabran u idealnoj postavi Serije A, dok mu je nedavno u Dubaiju na ceremoniji Globe Soccer Award uručeno posebno priznanje za sve što je uradio u dosadašnjem dijelu svoje bogate karijere.

Nakon kratkog odmora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Pjanić se vratio u Torino i priključio treninzima Juventusa, a izdvojio je vrijeme za portal “Klix” kako bi u novogodišnjem intervjuu remizirali godinu i najavili narednu.

Juventus će napasti sve frontove

“U protekloj godini je bilo dosta dobrih i nekoliko loših trenutaka. Ponovo smo postali prvaci Italije, ali smo nažalost ispali u Ligi prvaka od Ajaxa. Također, nismo osvojili Kup te smo nedavno izgubili i italijanski Superkup od Lazija. To sigurno nije lijepa stvar, ali dali smo sve od sebe u tim utakmicama. Sada idemo dalje. Nadamo se da će sljedeća godina biti još bolja. Pokušat ćemo napasti sve frontove i osvojiti što više trofeja“, rekao je Pjanić na početku razgovora.

Juventus zajedno s Interom dijeli prvo mjesto na tabeli Serije A, a ni trećeplasirani Lazio nije daleko sa šest bodova zaostatka i utakmicom manje.

“S Interom ćemo se boriti do kraja. I ne samo Interom. Atalanta, Lazio, Roma… Sve su to ekipe koje igraju dobro ove sezone, a svi žele da Juventus ne bude prvak. Međutim, mi i dalje imamo veliku želju biti prvaci i sve ćemo učiniti da to i postignemo. Sve te ekipe žele osvojit prvenstvo Italije. Ipak, moraju računati na Juventus koji želi da osvoji još puno trofeja“, ističe naš veznjak.

Osim borbe u Seriji A, Juventusa očekuje i žestoki dueli u Ligi prvaka, a prvi rival je Lyon s kojim se sastaje u osmini finala.

“U Ligi prvaka nikad nema favorita. Lyon je jedna solidna ekipa koja igra evropska takmičenja već godinama i neće biti lako. Nećemo ih potcijeniti, ali mi želimo pod svaku cijenu proći osminu finala i na kraju osvojiti titulu. Više od 20 godina Juventus čeka osvajanje Lige prvaka i zaista se nadam da ćemo ove godine slaviti“, optimista je Pjanić.

Protekla godina ipak nije bila uspješna za Pjanića po pitanju reprezentacije BiH, koja se nije uspjela plasirati na Evropsko prvenstvo kroz kvalifkacije, što je

rezultiralo i promjenom selektora.



Bajević zna kako igrati pod pritiskom

“Nikad nije dobra stvar mijenjanje selektora. To znači da reprezentacije nije igrala kako treba u kvalifikacijama. Također, to znači da ne možemo biti zadovoljni s time što smo radili. Došao je novi selektor i nadam se da ćemo puno više pokazati. Imamo vrlo dobre šanse jer igramo dvije utakmice kući, ali nam neće biti lako. Ipak, nadam se da ćemo otići na Euro“, kazao je Pjanić, a potom se kratko osvrnuo na novog selektora Dušana Bajevića.

“Veliki je trener, tu nema dileme. Gdje god je bio osvajao je trofeje. Zna kako igrati utakmice pod pritiskom. Bit će spreman, a i mi moramo biti spremni za te martovske utakmice. Stručni štab i selektor znat će šta treba mijenjati u ekipi i ja nemam šta tu govoriti. Nadam se samo da će saigrači što više igrati u svojim klubovima i da će biti u dobroj formi i spremni za utakmice“, dodao je.

U bh. javnosti je posebno odjeknula Miralemova izjava nakon posljednjih utakmice kada je rekao da Bosna i Hercegovina nije ni zaslužila plasman na Evropsko prvenstvo.

“To je tačno. Nismo bili zaslužili. Međutim, ja nisam rekao da nismo zaslužili ići na Euro, već da nismo zaslužili biti među dvije najbolje ekipe u kvalifikacijama. To se i vidjelo. Nadamo se da ćemo u baražu to popraviti i otići na prvenstvo. Sve je do nas. Vjerujem u ekipu i nadam se da ćemo proći“, ističe Pjanić.

Tokom posljednjeg odmora u Dubaiju susreo se i s Realovim trenerom Zinedineom Zidaneom, a njihova zajednička fotografija izazvala je dosta reakcija na društvenim mrežama.

“Sreo sam Zinedinea u Dubaiju. Bio mi je uzor. Zbog njega sam i zavolio fudbal, a san mi je bio da ga upoznam. Popričali smo kratko, nekih 10-ak minuta o svemu. Čestitao mi je na svim uspjesima, i ja njemu također. Nadam se da ćemo se opet vidjeti u finalu Lige prvaka, ali da ćemo ovaj put mi pobijediti“, uz osmijeh priča Pjanić.

Svake godine je sve bogatija riznica nagrada koje Pjanić osvaja širom Evrope, ali priznanja u njegovoj BiH i dalje nema.

“Ne znam o čemu se radi. Ne znam šta treba sve uraditi da se dobiju te neke nagrade. To me i ne zanima. Neću previše da pričam o tome. Imaju ljudi koji to prate i rade. S druge strane, ja radim svoj posao u Evropi gdje sam svugdje prepoznat i svi me dosta cijene. Naravno da bi bilo ljepše i u BiH da me isto malo pripaze i primijete, ali ne opterećujem se previše oko toga“, rekao je Pjanić za kraj razgovora.

