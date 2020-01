Vršajević: “Ukoliko budem potreban BiH, naravno da ću se odazvati Bajeviću!”

“Gdje god da živim, Bosna mi uvijek nedostaje. Svaki odmor jedva dočekam da odem kući i da ga provedem sa roditeljima u svojoj BiH. Radujem se i tom trenutku kada se sa svojom porodicom vratim u svoju domovinu i kada se sa svojom porodicom smjestim tamo gdje pripadam”, kazao je za “Hayat” na početku razgovora Vršajević.

Njegov Aksihar je trenutno u vrhu turske Druge lige, a Vršajević je jedan od najboljih igrača ovog tima, koji ima visoke ambicije.

“Imamo još jednu utakmicu i možemo završiti na drugom mjestu, možemo izboriti izlazak u viši rang”, kaže nam na početku razgovora Avdija Vršajević, koji nam dodaje kako ne namjerava promijeniti sredinu, s obzirom na to da Izmir smatra jednim od najljepših sredina za život sa porodicom.

“Imam još ugovor u ovom klubu tako da skoncentrisan sam samo na ovaj klub, želim ovdje ostati u Izmiru.“

Avdija pomno prati dešavanja u Bosni i Hercegovini, a kao nekadašnji reprezentativac, vjeruje da će se zmajevi plasirati na Evropsko prvenstvo.

“Iskreno se nadam da će reprezentacija izboriti Evropsko prvenstvo. Imamo kvalitet da to uradimo i iskreno se nadam da će to novi selektor posložiti kako treba. Ovo što nam se desilo u kvalifikacijama, može se desiti svima. Imali smo nekoliko loših utakmica, ali srećom smo dobili novu priliku za plasman na Euro i nadam se da ćemo je iskoristiti”, nada se Vršajević, koji je zadovoljan činjenicom da je na mjesto selektora stigao Dušan Bajević.

“Dobili smo novog selektora i baš kao i svakom selektoru i njemu želim puno sreće. Svi znamo ko je Dušan Bajević i kao igrač i kao trener, tako da mislim da će selektor sve to dobro posložiti. Nadam se da ćemo se s njim plasirati na Evropsko prvenstvo.”

Vršajević je u prošlosti bio dio nogometne selekcije BiH, a prema njegovim riječima, ukoliko to novi selektor bude želio, rado će se staviti na raspolaganje, pogotovo jer smo deficitarni na poziciji desnog bočnog igrača.

“Ja sam uvijek tu za našu reprezentaciju, na raspolaganju sam i rado ću se odazvat pozivu ukoliko selektor ocijeni da mu ja mogu pomoći. Inače, pratim dešavanja u nogometu u BiH. Mnogo pratim Čelik i Tošk, s obzirom na to da su to dva kluba u kojima sam ja stvarno proživio najljepše trenutke, uz Hajduk naravno. To su moji klubovi. Nadam se da će u skorije vrijeme Tošk zaigrati Premijer ligu, a da će se moj Čelik ponovo vratiti u vrhu tablice, gdje i pripada i da će se jednog dana boriti za titulu prvaka Bosne”, optimističan je Vršajević, koji još ne razmišlja o kraju karijere, dodajući da je još mnogo utakmica pred njim.

“Još se fizički i psihički dobro osjećam. Ja ću biti jedan od onih igrača, koji će prestati igrati, onda kada mu tijelo kaže da više ne može. Ispred mene ima još lijepih godina u svijetu fudbala i ne želim prestati, sve dok igram na jednom visokom nivou. Sve dok se mogu nositi sa ostalim jakim igračima, a nosim se, mislim da mi nije vrijeme da prestanem. Doći će i to vrijeme jednog dana i toga sam svjestan, ali dok traje, uživat ću”, nada se nekadašnji reprezentativac BiH, koji će ostati upisan u historiju BiH, kao jedan od strijelaca na SP u Brazilu.

Vršajević je, podsjetimo, pogodio mrežu u pobjedi BiH protiv Irana.

“Mislim da je za mene kruna karijere bila odlazak na Svjetsko prvenstvo i postignuti gol. Svaki igrač ima svoje snove, a ja sam većinu svojih snova ispunio. Prezadovoljan sam sa dosadašnjim dijelom karijere i hvala Bogu na tome. Sve što dolazi u budućnosti je neki plus, ali moja kruna karijere je to Svjetsko prvenstvo i taj gol što sam postigao”, iskren je Vršajević, kojeg smo za kraj upitali razmišlja li o tome da karijeru možda završi u našoj zemlji.

“Nemam ništa protiv da se vratim u Bosnu da odigram jednu sezonu za svoj klub, a već sam rekao da to može biti samo Čelik, ili ukoliko TOŠK uđe u Premijer ligu, tu sam i za TOŠK. Nemam ništa protiv da se vratim u Bosnu, ali još se osjećam fizički spremno i vjerujem da mogu na dobrom nivou igrati neku od jačih liga u Evropi, tako da ću se nastojati što više zadržati vani i tek onda kada vidim da više nije to to, onda ću se vratiti u Bosnu. Međutim, ukoliko osjetim da ne mogu više, da ne mogu pomoći toj ekipi, onda ne bih ni igrao, jer to ne bi bilo pošteno sa moje strane”, riječi su našeg internacionalca, koji je karijeru počeo u rodnom Tešnju, gdje je nastupao do 2004, kada je prešao u Željezničar.

Iz Želje je otišao u zenički Čelik, a put ga je potom odveo u Spartu iz Praga, odakle je posuđen ekipama Kladno i Tatran Prešov. U ovom klubu je odigrao 60 utakmica, a prije početka sezone 2011/12 vratio se u Zenicu, sakupivši 21 nastup za Čelik.

Potom je potpisao za Hajduk, a nakon sporazumnog raskida ugovora sa splitskim timom, odeslio je u Tursku, gdje je potpisao za Osmanlispor. Trenutno je igrač Akhisara.

