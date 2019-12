Rimski klub u Rijadu savladao Juventus: Lulić postigao ključan gol za novi trofej Lazija

Lazio je prvu ozbiljniju priliku iskoristio i postigao pogodak. Luis Alberto je doveo ‘nebesko-plave’ u prednost u 16. minuti. Paulo Dybala je bio blizu izjednačenja u 30. minuti kada je šutirao iz slobodnjaka, a lopta je otišla malo pored lijeve stative, piše “SCsport“.

Joaquin Correa je imao veliku priliku u 35. minuti da udvostruči prednost Lazija, no loše je reagovao. U posljednjim trenucima prvog poluvremena Stara dama je uspjela doći do izjednačenja, a strijelac gola za 1:1 bio je Dybala. Na početku drugog poluvremena nije bilo većih uzbuđenja.

U 73. minuti Lulić je dočekao centaršut sa desne strane i postigao je odličan pogodak za novo vodstvo Lazija, koji se ispostavio kao ključan. Deset minuta poslije još jednom tresla se mreža Stare dame, ali sviran je ofsajd.

Juventus je u nastavku pokušavao svim silama doći do izjednačenja, no “nebesko-plavi” su se odbranili i došli do trofeja. Imao je i Lazio neke šanse, a u posljednjim trenucima isključen je Bentancur i dosuđen je slobodnjak iz kojeg je Cataldi sjajno pogodio za 3:1 i tako potvrdio trijumf.

Cijelu utakmicu odigrao je Lulić, dok je na drugoj strani svih 90 minuta na terenu proveo i Miralem Pjanić.

Ovo je za Lazio bio peti trofej Superkupa Italije, a još su dva puta osvajali Seriju A, sedam puta Kup Italije te po jednom Kup pobjednika kupova i UEFA Superkup.

Lulićev pogodak možete pogledati OVDJE.

