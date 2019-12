Cristiano Ronaldo dobio zanimljiv kompliment za sinoćnji ‘nebeski skok’: “Još malo pa kao ja”

Juventus je slavio na gostovanju u Đenovi kod Sampdorije, a Cristiano Ronaldo je bukvalno nadskočio ovaj tim, te su Bianconeri slavili sa 2:1.

Pogodak Ronalda će se vrtiti neko vrijeme na fudbalskim emisijama i špicama, Portugalac je postigao gol glavom sa visine od 2.56 metra, piše “SCsport“.

Marco Materazzi je riješio da mu čestita eurogol, ali na svoj način uz sliku gola protiv Češke gdje je bivši fudbaler Intera i Azzurra postigao gol sa visine od 2.70 metara.

“Bravo AIR CR7… još malo kao ja. Čestitke na golu!“, napisao je legendarni stoper.

Nobody, I repeat Nobody, not even your Messi. Can score this type of goal.. He practically defiled Gravity!

The real GOAT🐐

Cristiano Ronaldo🔥 pic.twitter.com/vZZNtfr4mx

— Babalola E Temitope (@B_E_T) 18. prosinca 2019.