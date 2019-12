Sky Sports: “Carlo Ancelotti novi trener Evertona”

Ancelotti je nakon niza loših rezultata Napolija u ovoj sezoni dobio otkaz, a glavni razlog takve odluke Aurelija De Laurentiisa leži u činjenici da je predsjednik Napolija smatrao da tim ima kapacitet da se bori za titulu, što sa Ancelottijem nije bio slučaj.

Ipak, italijanski stručnjak nije puno očajavao zbog izgubljenog posla u Napoliju, pa je tako odmah pronašao novi klub u kojem će raditi, a to je prema pisanju Sky Sportsa engleski Everton koji je nedavno otpustio Marca Silvu koji je također imao niz loših rezultata ove sezone.

BREAKING: Carlo Ancelotti has agreed a deal in principle to become the next Everton manager, Sky Sports News understands

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 16. prosinca 2019.