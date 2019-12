Hoće li Dušan Bajević biti novi selektor “Zmajeva”

Realne šanse

Sjednici su prisustvovali svi članovi „fudbalske vlade“ i dva člana Odbora za posredovanje i savjetovanje Sead Kajtaz i Dušan Bajević, koji je inače glavni kandidat u selektorskoj križaljci.

– U četvrtak smo se prvi put sastali, nakon što je sporazumno raskinut ugovor s Robertom Prosinečkim, da razmatramo situaciju u vezi s reprezentacijom. Sve što se pojavilo u medijima do jučer su špekulacije, saznanja, spinovi, nagađanja, želje pojedinaca, guranje, interesi… – rekao je izvor „Dnevnog avaza“ iz bh. “fudbalske vlade”, te dodao:

– Osim opće konstatacije da imamo realne šanse da se plasiramo na Evropsko prvenstvo 2020, zaključeno je da se prvo treba obaviti nekoliko razgovora s mogućim kandidatima koji su kompetentni, imaju želju, vjeruju u ekipu i plasman, voljni su da vode reprezentaciju, ali imaju realne i prihvatljive uvjete za nas, te kredibilitet i povjerenje igrača, navijača, javnosti, a prihvatljivi su situaciji u BiH. Ta imena su već „pokrenuta“ u javnosti.

Također, Izvršni odbor NSBiH je zaključio da kandidat, odnosno novi selektor, treba da bude s naših prostora, a ne stranac.

Oficijelni razgovor

– Stranac trenutno ne bi bio adekvatan – otkriva naš sagovornik.

Na konstataciju da je onda idealno rješenje za selektora Bajević, dodaje:

– Duško je na pola sastanka izašao sa sjednice, jer je otišao da se spremi za Izbor sportiste godine, gdje je dobio nagradu za životno djelo… Poslije je rečeno da je on prva opcija i da bi bio najbolji kandidat za selektora ako bude spreman da prihvati oficijalni razgovor o svim pitanjima plana rada u naredna tri mjeseca – planu priprema, prijedlogu stručnog štaba i ugovora.

Zaključeno je da imenovanje selektora nije toliko hitno, kako neki u javnosti žele to da predstave, jer ima dovoljno vremena, s obzirom na sve poznate činjenice vremena, utakmica, načina priprema (do martovskog plej-ofa Lige nacija nema UEFA termina za pripreme i utakmice – op. a.). Međutim, ne treba ni bespotrebno gubiti vrijeme. Shodno ishodima razgovora s Bajevićem, nemeće se i možda korigiranje plana, ali i rješenje. Uglavnom, novi selektor bi trebao biti biti imenovan do 15. januara – otkriva član Izvršnog odbora NSBiH.

Legendarni „Princ s Neretve“ bi sigurno u ovom trenutku bio najbolje rješenje za naš državni tim, jer odlično poznaje igrački kadar, stanje u ekipi i oko nje, jer je aktivno pratio sve utakmice „Zmajeva“. S druge strane, ne treba ni napominjati da iza sebe ima ogromno trenersko iskustvo, znanje, ali i uspjehe, odnosno trofeje, a na kraju i moralnu i profesionalnu obavezu da zasuče rukave i vrati naš državni tim na pravi put, prenosi “Avaz“.

Bajević bez komentara

O selektorskoj križaljci, prije Izbora najboljih sportista „Nezavisnih novina“, pokušali smo razgovarati i s legendarnim Mostarcem.

– Zabranjeno mi je davati izjave po tom pitanju. Ne bih zaista davao nikakve komentare – izjavio je Bajević te kratko dodao:

– Nadam se da razumijete i da mi nećete zamjeriti…

