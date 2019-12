“Prosinečki je u javnosti pričao skroz drugu priču u odnosu na ono što mi je govorio u lice”

“Čovjek sa sto ruku zaustavio Helene i donio Zmajevima bod u Grčkoj” naslov je koji je prije više od sedam godina osvanuo u bh. medijima nakon remija Grčke i Bosne i Hercegovine (0:0) u kvalifiakcijama za Svjetsko prvenstvo 2014. godine u Brazilu.

Čovjek sa sto ruku bio je Begović, a mnogi su zaboravili koliko je ta utakmica bila važna na našem putu ka zemlji nogometa. Ruku na srce, Grcima je tog dana leđa okrenula i božica Tiha, ali da nije bilo stamenog Trebinjca među stativama stadiona Georgios Karaiskakis, pitanje je da li bismo se danas sjećali Kaunasa, Maracane, Izetove bombe u Žilini…

Posljednje kvalifikacije protekle su bez Begovića na golu reprezentacije, dijelom i zbog nešto lošije forme tokom nastupa u Bournemouthu, dijelom i zbog nekog tihog sukoba sa sada već bivšim selektorom Robertom Prosinečkim.

Mnogo se špekulisalo u javnosti o razlozima zbog kojih Begović nije bio među Zmajevima tokom kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine.

“Ne znam zašto je bilo toliko špekulacija, ja sam od prvog dana bio otvoren. Razgovarao sam s Prosinečkim, kao i sa svakim drugim, potpuno otvoreno, ali svaki put bi on u javnosti pričao skroz drugu priču u odnosu na ono što je govorio meni u lice. Ono što je mene boljelo je da mi se laže i da mi se podmeće priča o biranju utakmica. Utakmice koje sam propustio bile su nakon što sam razgovarao s njim, objasnio svoje probleme i pitao da li je uredu te dobio odgovor da jeste. To sam i javno rekao, ja stojim iza svojih riječi. Mislim da svojim ponašanjem u deset godina u reprezentaciji nisam zaslužio da se od mene pravi slučaj. Poštujem svaku nogometnu odluku, trener bira ko igra, puno puta sam sjedio na klupi za reprezentaciju i svoje klubove.

Pa evo sada smo u klubu odlučili da je dobro dati priliku jednom domaćem golmanu da osjeti Evropa ligu. Ali ne prihvatam da se laže i da se izmišlja da nisam htio igrati neke utakmice. Opet kažem, ja nikada nisam imao nikakav problem, ja sam rekao u čemu je stvar, samoinicijativno došao u Sarajevo na razgovor da riješim problem, bio iskren, ali Prosinečki nije. To je njegova stvar, on je imao neke svoje razloge valjda, ali ih meni nikada nije rekao u lice, nego je pričao drugu priču. Ipak sam pokušavao da sve ostane u drugom planu, jer su rezultat i uspjeh ekipe bili najvažniji. Ja sam uviijek na raspolaganju reprezentaciji, bez obzira na to ko je selektor”, rekao je, između ostalog, Begović za “Klix“.

Govorio je i o izgledima Zmajeva da se plasiraju na Euro.

“Mislim da su nam šanse i dalje velike. Čim budemo znali ime selektora, trebamo početi pripreme za protivnike koje već znamo. Trebamo svi sjesti, podvući crtu, vidjeti gdje smo imali najveće probleme na terenu i pored njega i onda zbiti glave i odraditi ovaj baraž na vrhunskom nivou. Ja iskreno mislim da imamo kvalitet za taj rezultat, ali moramo uraditi sve da ove utakmice dočekamo u pozitivnoj atmosferi i spremni za protivnike i njihov način igre”, istakao je Begović.

