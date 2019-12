Cityjev navijač ulovljen kako rasistički vrijeđa Freda, slijedi mu žestoka kazna

“U saradnji s policijom Manchestera radimo na utvrđivanju svih koji su u tome učestvovali, kao i na slučaju bacanja predmeta u teren. Držimo se nulte tolerancije prema bilo kakvoj vrsti diskriminacije, i ukoliko se ikome dokaže rasističko vrijeđanje, bit će mu zabranjen pristup do kraja života“, saopštio je City.

Podsjetimo, United je u gradskom derbiju kao gost pobijedio City rezultatom 2:1 i tako omogućio Liverpoolu da Građanima pobjegne na velikih 14 bodova razlike.

Derbi su obilježili i domaći navijači koji su u 67. minuti zasuli Freda kovanicama, upaljačima i bočicama, a kamere su jednog od njih ulovile u majmunskom hukanju.

On a live tv in the year 2019 🤦🏾‍♀️@premierleague

FIND and BAN him, Racism has no play in this game.

#SayNoToRacism pic.twitter.com/xm5UY9bd2r#MCIMNU #Fred #GGMU

— Uche Jombo Rodriguez (@uchejombo) 7. prosinca 2019.