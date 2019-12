Učitelj Guardiola objašnjavao beku od 50 miliona eura kako će se braniti od driblinga

Video koji se pojavio na internetu pokazuje situaciju u kojoj je Kun Aguero bez ikakvih problema izbacio Walkera u igri jedan na jedan, nakon čega je šutirao prema golu, a ta situacija nije se svidjela Guardioli koji je odmah objasnio Walkeru način na koji će se u budućnosti braniti, piše “Klix“.

Iako je Walker igrač koji je plaćen 50 miliona eura, očigledno je da nije usavršio defanzivne tehnike pa mu je Guardiola kao kadetu objašnjavao na koji način će se braniti.

🥅 Agüero dribbles past Walker in 1v1 towards goal

🗣 Guardiola gives detailed instructions to Walker

👉 If the attacker changes direction, block with your other foot pic.twitter.com/NsYJUaSIEo

