Jose Mourinho: “Manchester Cityju i Liverpoolu uopšte ne trebaju Guardiola i Klopp”

“Smatram da je za uspjeh zaslužna klupska struktura. Pogledajte City. Vlasnik, izvršni direktor Ferran Soriano, sportski direktor Txiki Begiristain, Pep Guardiola… Pepov stručni štab i tek onda igrači. Vlada harmonija, empatija, hemija, kvalitet… Svi dijele isti projekt, dijele iste ideje. Isto mislim da je Jürgen Klopp u dobroj poziciji u Liverpoolu. Izuzetno je stabilan. Mislim da dobro kontroliše stvari u svojoj domeni, ali podržavaju ga ljudi koji isto razmišljaju, to je klupska struktura kakva bi trebala biti. Pep i Jürgen su fantastični treneri. Međutim, mislim da ako sutra jedan od njih dvojice napusti klub i na njihovo mjesto dođe drugi vrhunski trener, kao što su oni, ekipa bi i dalje bila tu gdje je sada“, rekao je Mourinho, piše “Klix“.

“I think if tomorrow one of them leaves and another top coach comes – of course he has to be top like they are – the team will still be there [at that level].”https://t.co/083AAajkp1

