Osim: “Ako hoćeš da pobijediš moraš dati gol, teško je igrati protiv ekipa koje znaju šta mogu”

Tim povodom, pred put u Tuzlu, jutros su se predstavnicima medija obratili šef stručnog štaba i fudbaler sarajevskih Plavih, Amar Osim i Sinan Ramović.

“Otkazana utakmica protiv Čelika je poremetila planove što se treninga tiče i dinamike. Ritma treninga i utakmica. Imali smo prijateljsku u srijedu, ali sve ćemo znati o stanju ekipe u subotu. Ako ostvarimo dobar rezultat u Tuzli, nećemo se žaliti. Slične su tamo utakmice uvijek. Zadnje četiri su bile neriješene. Nema nikakvih pravila osim da će biti guravo. Znamo šta nas čeka i znamo da su to utakmice s nabojem”, istakao je Osim.

Ramović je odgovorio na pitanje zbog čega je ekipa u evidentno lošijoj formi nego ranije.

“Najviše nam fali taj karakter i ozbiljniji pristup i taj voljni momenat. Znamo šta nas čeka u Tuzli i kako je kada Željo gostuje na Tušnju. Očekuje nas i težak teren kojem se moramo prilagoditi. Moramo biti borbeniji nego inače i dati sve od sebe za pobjedu”.

Na njegov odgovor je dodao Osim:

“Neću komentarisati njegove riječi. Ima 27 godina i neću komentarisati njegove stavove.”

Zatim se Željin trener ponovo fokusirao na najavu sutrašnjeg meča:

“Igrali smo čvrsto s njima i prošle godine. To je dovoljno da ti ne zabiju gol, ali ako hoćeš da pobijediš moraš dati gol. Moramo pokazati i voljni momenat, što kaže Sinan, a to sve nije lako spojiti. Ekipe koje to mogu su jako dobre. Sloboda i kada je gubila nije izgledala toliko loše. Gledali smo i ove zadnje dvije njihove utakmice. Protiv Sarajeva su nekim stvarima kompenzirali nedostatak kvaliteta, a u Mostaru, iako su se branili, djelovali su kao ekipa koja u svakom trenutku zna šta hoće. Dali su i dva gola, a to je za respekt. Lijepo je igrati s ekipama koje hoće nešto, a ne mogu. Teže je s onima koje znaju koliko mogu i ponašaju se u skladu s tim”, istakao je Osim te dodao kako u konkurenciji nije samo Ermin Zec, koji se oporavlja od povrede, piše “SCsport“.

