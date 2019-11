Ronaldo na svom tijelu nema tetovaža, razlog će vas natjerati da ga zavolite

Jedno je sigurno, Ronaldo nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Neki ga vole, drugi baš i ne, a sve zbog njegove velike samouvjerenosti i ponekad, neki će reći, arogantnog ponašanja.

Ipak, Ronaldo van terena razbija predrasude. Business Insider piše, a prenosi “Hayat” kako je Ronaldo 2015. godine proglašen najvećim dobrotvorom u svijetu sporta.

Među neke od njegovih najistaknutijih dobrotvornih akcija spada i aukcija na kojoj je prodao repliku Zlatne lopte iz 2013. godine za 600.000 eura. Aukciju je ugostila fondacija Poželi želju (Make-A-Wish) u Londonu.

Finansirao je izgradnju pedijatrijske bolnice u Čileu, a ambasador je brojnih svjetskih dobrotvornih organizacija. Finansirao je Portugalac i bolnički tretman 9-godišnjeg navijača oboljelog od karcinoma.

Međutim, tu nije kraj. Ronaldo iz izuzetno humanih razloga na svom tijelu nema tetovaže. Sportisti su danas prekriveni tetovažama, a Ronaldo je odlučio da u svijetu luksuza taj dio izostavi, prenosi Klix.

U ranijem intervjuu za italijansku Direttu, Ronaldo je istaknuo kako “nema tetovaža kako bi mogao redovno donirati krv”.

Krv mogu donirati i oni koji su tetovirani, ali najmanje četiri mjeseca nakon posljednje tetovaže, a u pravilu u razmaku od pola godine do godinu.

Ronaldo je odlučio da počne donirati krv nakon što je sinu njegovog reprezentativnog kolege, Carlosu Martinsu, dijagnostikovana vrlo rijetka bolest krvi. Osim toga, Ronaldo je jednom donirao i koštanu srž.

“Uradio sam to prije mnogo godina i kada bih to morao učinit opet, uradio bih isto. To je ozbiljna bolest za mnogu djecu i trebamo im pomoći. Proces je jednostavan, a nakon njega osjećate se sretno, zbog toga što znate da ste pomogli drugoj osobi”, rekao je jednom prilikom Ronaldo.

