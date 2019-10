Trenutak historije evropskog fudbala: Liga prvaka podsjetila na čuveni pogodak Elvira Bolića

Naime, 30. oktobra 1996. istanbulski klub je postao prvi tim koji je Manchester Unitedu nanio domaći poraz u Evropi, slavivši u Ligi prvaka, na kukltnom Old Traffordu, rezultatom 0:1.

Strijelac odlučujućeg gola bio je Elvir Bolić, koji je matirao Schmeichela u 78. minuti meča. Na taj trenutak podsjetio je zvanični Twitter profil Lige prvaka, na kojem je objavljen Bolićev pogodak iz 1996., piše “SCsport“.

💛💙 Bolić ⚽️

ℹ️ #OnThisDay in 1996, Fenerbahçe became the first side in history to beat Manchester United at Old Trafford in European competition 😮#UCL | @Fenerbahce pic.twitter.com/eJEo0iNabY

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 30. listopada 2019.