Usred utakmice padobranom sletio na fudbalski teren

Jednu čudnu scenu vidjeli smo taman prije nego što će Romelu Lukaku izvesti kazneni udarac krajem prvog poluvremena. Naime, čovjek s padobranom sletio je na teren stadiona Mapei prilikom utakmice Sassuolo – Inter.

Televizijske kamere to nisu uhvatile, a čisto sumnjamo da bi se to i prikazalo na malim ekranima, s obzirom na to da su fudbalski savezi osjetljivi na pokazivanje bilo kakvog oblika dekadentnog ponašanja navijača, pišu “Sportske“.

Bohater, którego Sassuolo nie potrzebuje, ale na którego zasługujehttps://t.co/hZDAO8vdJO — Michał Borkowski (@mbork88) October 20, 2019

Sve u svemu, kad su se dobro iščudili čovjeku s padobranom, zaštitari su ga uspješno izvadili s terena.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Loading..

loading...

Facebook komentari