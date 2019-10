Gol glavom sa polovine terena

Naime, na meču odigranom na Broadhurts Parku postignut je jedan od najluđih golova koji su postignuti ove godine, pišu “Nezavisne“.

Igrač domaće ekipe je u 62. minutu očistio jednu loptu sa svoje polovine, a na drugoj strani terena dočekao ju je Basfordov igrač Stefan Galinski i glavom poslao prema protivničkom golu.

Junajtedov golman Kameron Belford izašao je na ivicu šesnaesterca i pogrešno procijenio loptu koja ga je prevarila te nakon odskoka završila u mreži.

Inače, bio je to pogodak za 2:1 vođstvo gostiju nakon što su prije njega pogađali Ovolabi za domaće i Ričards za goste. Konačnih 1:3 postavio je Grantam u sudijskoj nadoknadi.

👀 Ever seen someone score with a header from inside their own half?

You have now…pic.twitter.com/Wu1YkK4qPr

— SBK (@sbk) 16. listopada 2019.