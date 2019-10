Jose Mourinho otkrio ko je najbolji igrač kojeg je gledao: “Ni Messi, ni Cristiano”

“Povrede su ubile potencijalnu najveću karijeru, ali niko nije igrao fudbal kao brazilski Ronaldo. Po talentu se s njim nisu mogli mjeriti ni Messi ni Cristiano”, rekao je Portugalac i dodao:

“Naravno, Messi i Cristiano su 15 godina na vrhu svjetskog fudbala i to su karijere koje će neko teško nadmašiti. Ali, brazilski Ronaldo je najtalentiraniji igrač kojeg sam ikada vidio. To kako je on igrao fudbal sa samo 19 godina je nevjerojatno”.

Luis Nazario da Lima Ronaldo karijeru je započeo u brazilskom Cruzeiru, odakle je 1994. godine stigao u PSV. Nakon 54 gola u samo 58 nastupa za holandski klub prešao je u Barcelonu, za koju je u samo jednoj sezoni zabio 47 golova u 49 nastupa.

Ali, pojavili su se problemi s produženjem njegova ugovora. Barca je bila uvjerena da će Brazilac potpisati desetgodišnji ugovor i zauvijek ostati na Nou Campu, ali su pregovori propali i Ronaldo je u ljeto 1997. godine za rekordnih 27 miliona dolara završio u Interu.

S Interom je u prvoj sezoni osvojio Kup Uefe i ubrzo postao kapiten, ali je u novembru 1999. godine teško povrijedio koljeno, čime je počela kalvarija s njegovim povredama. Do kraja karijere igrao je u Realu, Milanu i Corinthiansu, iako je na svojem najboljem nivou bio još samo 2002. godine kad je s Brazilom osvojio Svjetsko prvenstvo, piše “Radio Sarajevo“.

