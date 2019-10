Blažević: “Neigranje Džeke moglo bi motivisati ostale bh. igrače”

Popularni Ćiro poručio je da će “uprkos nesreći” i neigranju Edina Džeke, bh. tim osvojiti maksimalnih šest bodova.

“U mome 55-godišnjem trenerskom iskustvu uvijek tako velika nesreća je znala dodatno motivisati sve ostale. Nadajmo se da će to biti tako u svijesti naših igrača, da su svjesni da moraju nadmašiti svoje postojeće kapacitete, da bi kompenzirali ovaj hendikep. Optimista sam jer će naši dečki reagirati onako kako mi svi priželjkujemo. I pobijedit će obje utakmice”, rekao je Blažević za “Faktor“.

Ćiro je poslije blamaže u Armeniji bio jedan od zagovornika da selektor Robert Prosinečki treba ostati na klupi Zmajeva, iako je poslije toga podnio ostavku.

“Vjerujem u Prosinečkog jer ja sam tu utakmicu gledao. On je trebao to pobijedit, sa dva tri, četiri gola razlike. A on je izgubio. Moralan, kakav jeste, dao je ostavku. Ja sam se zalagao da ostane i dalje, a siguran sam da su to željeli i igrači i da je atmosfera u ekipi onakva kakva priželjkujemo i da ćemo vidjeti 11 lavova u obje utakmice”, smatra nekadašnji selektor Bosne i Hercegovine.

U Ćirinoj eri nekako je sve bilo drugačije. Reprezentacija BiH tada je, po mišljenju mnogih, stekla kult, tribine na stadionu su bile dupke pune. Međutim, u fudbalu sve se brzo okrene, a podrška reprezentativcima nije na nekadašnjem nivu.

“Samo rezultat, rezultat, rezultat… Jer navijači su su ponosni, mi smo najponosniji narod na svijetu. Reprezentacija mora dati impuls kroz rezultat, da se mi svi probudimo. Do sada to nije bilo”, govori trener svih trenera.

Ćiro Blažević, rođeni Travničanin ne može bez Bosne i Hercegovine, koju redovno posjećuje.

“U Sarajevu sam bio prije desetak dana i bilo mi je jako lijepo“, referiše Ćiro.

Očekivano je bilo da Blažević u petak bude i u Tuzli, gdje se sprema velika fešta i obilježavanje stotog rođendana Slobode. Na Tušnju gostuje zagrebački Dinamo. Ćiro je ostavio neizbrisiv trag u oba kluba.

U momentima kada je bio trener Slobode, stadioni u Prvoj ligi FBiH bili su posjećeniji od premijerligaških. Na kraju je uz veliku borbu sa bihaćkim Jedinstvom uspio izboriti prvo mjesto u vratiti Crveno-crne u viši rang. No, čini se da to za sadašnje čelnike Tuzlaka i nisu neke zasluge.

“Jesam, ljubavi, dobio sam poziv. Zahvaljujem se predsjedniku da je imao respekt za mene, da me pozove. Neko me je zamolio, da ovako, kad mi je prilika, kao što si ti imao ljubaznost da me zovneš, da pohvalim predsjednika koji me je pozvao,” govori trener svih trenera, a onda naglo mijenja ton:

“A pozvao me je moj ku… Niko me nije pozvao. Takav je život. Ko te je, Ćiro, ostario si . Nisu me zvali i gotovo”, zaključio je razgovor Miroslav Blažević uz još poneku psovku na račun čelnika Slobode.

