Ibišević: “U pravom trenutku sam se povukao iz reprezentacije BiH”

Popularni Vedator dao je mnogo toga reprezentaciji i definitivno ostao neko ko će biti upisan u historiju bh. fudbala.

“Uvijek sam za reprezentaciju igrao srcem, davao maksimum i to mi je bila čast. Nogomet je, generalno, biznis, dosta novca se tu vrti, ali imaju neke stvari koje se ne mogu kupiti, a to su igranje za svoju državu, predstavljanje svog naroda. To su neki uspjesi i snovi koji su mi se ostvarili kroz igranje za reprezentaciju, a koji se ne mogu ničim zamijeniti ili platiti”, kaže Ibišević za “Avaz“.

Iza njega su 83 nastupa za reprezentaciju BiH, a, kako kaže, došao je u fazu kada je počeo misliti da je možda bolje da prestane.

“Dosta se toga meni nakupilo. Nisam ni tad još znao koliko ću igrati i pružati partije na tom nivou. Dolazili su i neki novi, mlađi igrači i nekako je bilo logično da stariji odlaze. Tako sam donio tu odluku. Kad nešto toliko voliš i srcem radiš toliko godina, onda je teško donijeti tu odluku i nikad ne možeš reći da je pravi trenutak. Ne znam kako bi bilo da sam ostao i nastavio jer nekako sam imao dojam da se gubi ta atmosfera i da su se morale događati neke promjene, da su morali otići neki stariji igrači da bi došli neki mlađi. Tako da sam u tom trenutku osjećao da je to prava odluka i ne žalim za njom”, kazao je napadač Herthe.

