Iran: Ženama od narednog mjeseca dozvoljen ulazak na stadione

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino rekao je da su ga predstavnici iranskih vlasti uvjerili da žene mogu da prate fudbalske mečeve, počevši od kvalifikacija za Svjetski kup narednog mjeseca, piše Srna.

“Potrebno je da žene prate mečeve. Dobili smo uvjeravanja da će od naredne internacionalne utakmice žene moći da uđu na fudbalske stadione. To je od velikog značaja, to se nije dogodilo posljednjih 40 godina”, rekao je on.

Ženama je zabranjen ulaz na stadione kada igraju muškarci od Islamske revolucije 1979. godine.

Početkom mjeseca, navijačica Sahar Hodajari tragično je nastradala nakon što je uhapšena jer je pokušala da uđe na fudbalsku utakmicu prerušena u muškarca.

Sahar Hodajari, koja je bila poznata i kao “plava djevojka” po bojama svog omiljenog kluba “Esteklala”, bojala se da će završiti u zatvoru.

Ona se zapalila ispred suda i preminula sedam dana kasnije u bolnici, podsjeća BBC.

Njena smrt izazvala je veliku tugu u ljutnju u Iranu, ali i van te zemlje.

Fudbaleri širom svijeta odali su poštu Sahar Hodajari. Članice nekih evropskih ženskih fudbalskih ekipa nosile su plave trake oko ruke tokom utakmica u znak sjećanja na Hodajari.

FIFA se suočila sa kritikama i pozivima da suspenduje ili zabrani Iransku fudbalsku federaciju.

Zvaničnici FIFA-e proveli su sedam dana u Iranu i razgovarali sa zvaničnicima o meču sa Kambodžom 10. oktobra, što je prva utakmica koju će Iran igrati kod kuće u okviru kvalifikacija za Svjetskog prvenstvo 2022. godine.

