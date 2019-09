Liga prvaka: Lyon i Zenit podijelili bodove, Barella spasio Inter katastrofe

Usred kultnog milanskog stadiona Giuseppe Meazza praška Slavia osvojila je dragocjeni bod (1:1) protiv favoriziranog italijanskog giganta koji je s velikim ambicijama ušao u sezonu.

Česi su se predstavili u odličnom izdanju, uopšte nisu bili u podređenom položaju, a do pogotka su stigli u 63. minuti, nakon što je Peter Olayinka odbijenu loptu, poslije odbrane Samira Handanovića, pospremio u mrežu šokiranog domaćina, prenosi “SCsport“.

Interovi fudbaleri na sve načine su pokušali stići do izjednačenja, ali njihovi napadi bili su uglavnom jalovi sve do sudijske nadoknade. Tada je, u drugoj minuti dodatnog vremena, Nicolo Barrella postigao gol za 1:1. Prethodno je Sensi iz slobodnog udarca pogodio prečku, a zatim novi vezista Intera pokazao lopti put do mreže gostiju.

U drugom večerašnjem susretu Lige prvaka koji je počeo u 18.55 sati, Lyon i Zenit su podijelili bodove. Ruski sastav je poveo golom Iranca Sardara Azmouna nakon sjajnog duplog pasa sa Aretmom Dzyubom u 41. minuti, a konačni rezultat postavio je Memphis Depay u 50. sa bijele tačke.

