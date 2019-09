Povratak Asmira Begovića na teren: Ne volim gledati fudbal, volim ga igrati

Debi u gradskom derbiju protiv Neftcija, devedeset minuta među stativama i sačuvana mreža u pobjedi (2:0) epilog je prve utakmice u dresu Qarabaga, u koji je stigao na šestomjesečnu posudbu.

“Bio je lijep osjećaj ponovo igrati, osjetiti atmosferu i biti na utakmici. Bilo je super”, rekao je Begović za Anadolu Agency (AA) jutro nakon pobjede i dodao kako su ga svi u klubu dobro prihvatili.

U glavni grad Azerbejdžana stigao je pomalo neočekivano, u posljednjim satima prelaznog roka. Čelnici Bournemoutha su neko vrijeme odbijali ponude koje su stizale na njihovu adresu i na kraju je nekadašnji prvi golman reprezentacije Bosne i Hercegovine, nakon raspleta, u posljednji čas dogovorio odlazak na posudbu u Qarabag, klub koji se prvi javio s ponudom. Razlog je jednostavan, Azerbejdžanci su bili korektni i Begović je odlučio oživiti karijeru u gradu hiljadama kilometara daleko od zemlje u kojoj je tu karijeru izgradio.

“Od prvog dana kada se Qarabag uključio u priču, sve je bilo više nego korektno. Do sada je sve bilo super. Otkad sam došao u grad, ljudi iz kluba, saigrači i navijači su me super prihvatili. Sada se dobro osjećam i do sada je sve odlično”, rekao je Begović.

Dugo godina je Begović u dresu Portsmoutha, Stokea, Chelseaja i Bournemoutha igrao protiv nekih od najboljih svjetskih igrača. Na pitanje kakvi su dojmovi nakon sinoćnjeg meča, rođeni Trebinjac je kazao kako je kvalitet fudbala puno bolji nego što ljudi misle, igra dosta stranaca i dobrih igrača koji donose kvalitet.

“Za nas je sinoć pobjeda bila velika. Igrali smo protiv jednog od najvećih rivala, veliki derbi u Bakuu. Nije moglo bolje proći. To je za nas bio veliki korak i sada nas čeka velika utakmica u Evropskoj ligi (protiv Seville u četvrtak, op.a.) tako da odmah idemo dalje”, rekao je Begović.

Begovićev novi klub će u Evropskoj ligi igrati još protiv APOEL-a i Dudelangea, a 32-godišnji golman smatra da je grupa teška, s ozbiljnim ekipama.

“Daćemo svoj maksimum i vidjećemo gdje će nas to odvesti”, kazao je Begović.

S nekada prvim golmanom bh. reprezentacije nemoguće je pričati, a da se ne spomene nacionalni tim.

Dolaskom Roberta Prosinečkog Begović je izgubio mjesto u ekipi uz objašnjenje selektora da ne voli igrače koji biraju utakmice. Objašnjavao je potom Begović kako utakmice nikada nije birao, da je s reprezentacijom igrao na različitim kontinentima, da je utakmice počinjao i s klupe, ali se situacija nije promijenila. Ni na jednom od narednih spiskova od augusta prošle godine, Begovića nije bilo.

Šest dana prije najave otkaza, Prosinečki je izjavio kako mu je drago što je Begović otišao u Qarabag i da standardan igrač može doći i u reprezentaciju.

“Ako bude branio u novom klubu sigurno će biti pozvan i u reprezentaciju, a ja lično nemam nikakav problem s njim”, rekao je Prosinečki na konferenciji za medije prije utakmica s Lihtenštajnom i Armenijom.

Selektor je nakon poraza u Jerevanu podnio ostavku, zatim je potvrdio po dolasku u Sarajevo da bi dan kasnije odluku promijenio. Naredni spisak će otkriti hoće li promijeniti mišljenje i o Begoviću.

Novi golman sedmerostrukog prvaka Azerbejdžana je kazao da jednostavno “nije do njega”.

“Skoncentrisan sam samo na klub, hoću da pomognem što je više moguće i da se vratim u ritam igranja. Što se toga tiče, super se osjećam, spreman sam da pomognem reprezentaciji. Volio bih da ponovo igram i da se vratimo u igru za kvalifikacije na EURO”, rekao je Begović.

Uvjeren je da može pomoći saigračima u reprezentaciji, da može igrati i da postoji šansa za plasman na drugo veliko takmičenje nakon Mundijala u Brazilu.

“Ali nije do mene, gledam da svaki dan radim što bolje i da vidim šta će biti”, rekao je Begović.

Dodao je da je bilo teško pratiti posljednje utakmice reprezentacije kada rezultati nisu bili na željenom nivou, ali da je situacija takva kakva jeste. Vjeruje da postoje šanse za povratak u igru i plasman na naredno Evropsko prvenstvo, prenosi N1

