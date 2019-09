Razočarani Neymar poručio: “Ovo je prvi i zadnji put da govorim o tome”

Brazilac je tokom ljetnog prijelaznog roka insistirao na odlasku iz kluba, ali to transfera nije došlo.

U međuvremenu je postao omražen i među navijačima PSG-a koji su ga dočekali zvižducima, pa je Neymar sada jedan od rijetkih igrača kojem zvižde bilo da igra pred domaćim, ili gostujućim fanovima.

– Svi su znali da želim otići i ja sam tu bio sasvim jasan. Ne želim ulaziti u detalje jer bi to moglo utjecati na neke ljude. Ali ja sam i dalje fudbaler PSG-a i moja je namjera da budem sretan na terenu – rekao je Neymar.

– Svaki sam put naglašavao da nemam ništa protiv PSG-a ili protiv navijača. Ako se ne osjećaš dobro na poslu, potražit ćeš novi. Nije to nikad bilo protiv kluba, bili su to isključivo lični razlozi. Imao sam svoje razloge zašto želim otići, jasno sam dao do znanja da to jako želim, dao sam sve od sebe, međutim na kraju me nisu htjeli pustiti. To je jednostavno nešto što se nije ostvarilo. Ovo je prvi i posljednji put da javno govarim o tome zato što odsad nadalje razmišljam isključivo o PSG-u – dodao je Brazilac.

On je razočaran zbog zvižduka sa tribina.

– Ovdje sam i igrat ću najbolje što mogu, igrat ću da pomognem PSG-u. Što se zviždanja navijača tiče, smatram da je to žalosno. No sada barem znam da će svaki put kada ću igrati na domaćem terenu biti kao da igram u gostima. Navijači bi trebali navijati i bodriti klub 90 minuta, a ne zviždati igračima – zaključio je Brazilac, prenosi “Faktor“.

