Hoće li se Vranješ vratiti u reprezentaciju

Dešavale su se loše situacije jedna za drugom. Nakon neuspjeha u dva ciklusa kvalifikacija, za evropsko i svjetsko prvenstvo, sa, mnogi će reći, nikad kvalitetnijim timom, navijači Bosne i Hercegovine su se ipak nadali da bi ove kvalifikacije mogle biti naše.

Tome su dodali i uspješne nastupe naše reprezentacije u Ligi nacija, gdje je fudbalska reprezentaija BiH bila uspješnija od Austrije i Sjeverne Irske, i plasirala se u prvu grupu Lige nacija. Sve je djelovalo kao da je reprezentacija konačno stabilna. Međutim, desio se ambis u kvalifikacijama za EURO 2020. Prvo su momčad teško savladali Armeniju, zatim ispustili pobjedu protiv Grčke. Finska ih je nadigrala, Italija preokrenula rezultat, uprkos našoj dobroj igri i vodstvu. Šlag na tortu bio je poraz protiv Armenije od 4:2.

Nakon tog poraza, selektor Prosinečki je saopštio da podnosi ostavku, da bi istu povukao nakon sastanka sa Izvršnim odborom NFSBiH.

Postavlja se pitanje koji je problem u našoj reprezentaciji.

Ono što je jasno je da je odbrana našeg nacionalnog tima daleko najslabija tačka. Još od odlaska Mensura Mujdže, nemamo stabilnog desnog beka. Iako perspektivan, Darko Todorović je isuviše mlad da bi se od njega očekivalo da se etablira kao jedan od stubova odbrane, a Ermin Bičakčić koji je po vokaciji stoper i poziciju desnog beka može samo “zakrpiti” po potrebi.

Navijači su nezadovoljni situacijom, a navodno su se pojavile i špekulacije da bi se Ognjen Vranješ mogao vratiti u reprezentaciju. Da li će se to desiti?

Neuspjesi reprezentacije su krenuli otprilike u isto vrijeme kada je Ognjen Vranješ otjeran iz reprezentacije, nakon niza skandala.

Podsjetimo, prvo su u javnost izašle njegove sporne tetovaže, nakon čega su se najvjerniji navijači bh. fudbalske reprezentacije okrenuli protiv njega. Zatim odbijanje da slavi pobjedu protiv Austrije sa BH Fanatikosima. Dešavale su se konstantne prepirke na relaciji BH Fanatikosi – Vranješ, njegove provokacije putem društvenih mreža, a šlag na tortu je bio ljubavni skandal sa srbijanskom divom Jelenom Karleušom, koji je potresao javnost. Sve to dovelo ga je do statusa “persona non grata” u Bosni i Hercegovini.

Ono što je sigurno je da bi njegovi fudbalski kvaliteti i borbenost na terenu itekako pomogli našem državnom timu. U dresu Zmajeva je odigrao 38 utakmica, i bio je član reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine.

No, pitanje je hoće li će potreba prevagnuti u odnosu na dešavanja i skandale koji prate Vranješa?, piše “Avaz“.

Loading..

loading...

Facebook komentari