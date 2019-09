Kvalifikacije za EURO – Zmajevi poraženi u Armeniji, drugo mjesto u grupi gotovo nedostižno

Domaći su poveli već u trećoj minuti golom Mkhitaryana, ali slavlje nije dugo trajalo budući da je kapiten Edin Džeko u 13. minuti iskoristio sjajnu asistenciju Amera Gojaka i donio izjednačenje, piše “Klix“.

Bh. fudbaleri su dominirali u prvom poluvremenu, imali nekoliko dobrih prilika, a posebno je bila upečatljiva stativa Džeke.

Edin Višća se u 28. minuti našao u dobroj poziciji, ali je loše šutirao sa desetak metara, dok je pokušaj Pjanića iz slobodnog udarca s 18 metara otišao tik uz stativu. Do odlaska na odmor dobre šanse su imali još Muhamed Bešić i Džeko.

U prvih deset minuta igre u nastavku Zmajevi su se totalno pogubili što je dalo naslutiti da danas ne mogu doći do pobjede.

Do zasluženog vodstva domaći su stigli u 66. minuti kada su amaterski pogriješili Ervin Zukanović i Sead Kolašinac. Mkhitaryan je tako postigao i drugi pogodak na meču.

Četiri minute kasnije Gojak donosi novu nadu našem timu nakon što je zatresoa mrežu domaćih na asistenciju Kolašinca.

Ipak, nakon novogo gola Armenije nije bilo povratka. Jednostavna akcija u 77. minuti krunisana je pogotkom. Mkhitaryan je bio asistent, a Hambardzumyan strijelac za 3:2.

Izabranici selektora Roberta Prosinečkog su pokušavali do kraja meča stići do novog izjednačenja, ali jalovi napadi nisu urodili plodom pa su doživjeli treći poraz u kvalifikacijama. Na kraju su domaći uspjeli čak doći i do četvrtog gola budući da je u sudijskoj nadoknadi Lončar postigao komičan autogol.

Armenija je današnjom pobjedom prestigla BiH i zauzela treće mjesto na tabeli s devet bodova. BiH je ostala na sedam bodova i bit će potrebno pravo čudo da se dostigne drugoplasirana Finska, koja trenutno drži mjesto koje vodi direktno na Euro. Italija je neprikosnovena na prvoj poziciji.

Loading..

loading...

Facebook komentari