Kovačević: “Ispostavilo se boljim što nisam otišao na derbi, uvijek me fascinirala publika u Zenici”

Nakon mlade reprezentacije i dobrih igara u klubu usljedio je i poziv selektora Prosinečkog koji za Kovačevića ima posebno značenje, piše “nfsbih“.

“Može se reći da je ovo kruna moje karijere. O ovome sam sanjao kad sam bio dječak i počeo se baviti fudbalom. Mogu reći da mi se san ispunio, ali ovaj poziv predstavlja i dodatni motiv za još jači rad i dokazivanje.”

O prvim utiscima sa treninga i susreta sa ostalim igračima kaže:

“Zadovoljan sam kako je protekao moj prvi trening u reprezentaciji. Bio sam možda malo u grču jer sam očekivao nešto drugo. Međutim svi su raspoloženi, opušteni i bilo je pravo uživanje trenirati s njima. Kada poredim sa U-21 selekcijom, gdje smo svi generacijski povezani, ovo je ipak veći nivo, sve je mnogo ozbiljnije kao i sama činjenica da treniram sa momcima koji su prave zvijezde.”

Posljednji derbi meč između Željezničara i Sarajeva je bila omiljena tema na jučerašnjem okupljanju igrača te je i Kovačević prokomentarisao ovaj poraz:

“Bio sam slobodan i mislio sam da odem na derbi, ali na kraju se ispostavilo da je bolje što nisam otišao. Teško je kad primite pet golova u bilo kojoj utakmici, a naročito u derbiju. Nije lako to podnijeti, bilo mi je žao, jer ipak sam do nedavno bio dio tog tima i doživio puno lijepih trenutaka.”

Kakve su razlike između Premijer lige i poljskog prvenstva?

“Kod nas ima puno kvalitetnih igrača koji mogu da igraju u Ligi Poljske bez problema. Što se tiče infrastrukture tu mnogo zaostajemo. Poljska ima nekoliko stadiona sa kapacitetima od 50 ili 60 hiljada zahvaljujući Evropskom prvenstvu koje se igralo tamo. Takođe, puno ulažu u fudbal.”

U četvrtak na ‘Bilinom polju’ bh tim će ugostiti Lihtenštajn. To je ujedno i prilika da se na ovom stadionu osjeti atomsfera i možda ubilježi prvi nastup. Razmišljaš li o tome?

“Ako dobijem priliku spremaću se kao što se pripremam u klubu. Na dan utakmice sam maksimalno skoncentrisan i razmišljam samo o toj utakmici. Sve druge stvari ostavim po strani i fokusiram se samo na ono što će se dešavati na terenu. Vjerovatno ću imati i malo treme, ako dobijem priliku da igram, ali to je ono što me pokreće, upravo taj pritisak me tera da budem najbolji što mogu. Pored toga, podrška publike je uvijek značajna i radujem se što ću sada biti dio te atmosfera koja prati reprezentaciju u Zenici. Uvijek me je fascinirala publika na ‘Bilinom polju’ kad sam gledao utakmice, a sad ću imati priliku da kao igrač vidim kako to izgleda.”

