Crvena zvezda i zagrebački Dinamo u Ligi prvaka: Gol Gojaka obilježila noć

Dinamo nije dobro otvorio utakmicu u Trondheimu. Igrala se 11. minuta susreta kada je David Akintola nakon odbijene lopte bio najspretniji i obradovao domaće navijače. U završnici prvog poluvremena pokušao je Vegar Eggen Hedenstadt, ali je njegov pokušaj zaustavila stativa, piše “Radio Sarajevo“.

U 54. minuti domaći su tražili jedanaesterac, ali se sudija nije ogaslio. Ključni trenutak dogodio se u 66. minuti. Umjesto Izeta Hajrovića na teren je ušao Amer Gojak. Samo pet minuta kasnije, remek djelo Gojaka za plasman Dinama u Ligu prvaka. Šutirao je izvan šesnaesterca i pogodio rašlje gola Rosenborga. Ostalo je do kraja susreta 1:1 u Trondheimu, a Dinamo je s ukupnih 3:1 izborio grupnu fazu Lige prvaka.

U Beogradu nakon prvih 45 minuta igre nije bilo golova, a ludnica na stadionu Rajko Mitić nastala je kada je Milan Rodić pronašao Aleksu Vukanovića koji je matirao nemoćnog golmana gostiju. Švicarci su se vratili u 82. minuti susreta. Vlastitu mrežu zatresao je Ben. Ostalo je do kraja 1:1, a Zvezda je zahvaljujući većem broju golova u gostima izborila grupnu fazu Lige prvaka.

Olympiacos je nakon 4:0 u Pireju večeras slavio i u Rusiji protiv Krasnodara rezultatom 2:1 i igrat će grupnu fazu elitnog UEFA-inog takmičenja.

Sometimes, Dinamo are an absolute joy to watch. Amer Gojak smashes them into the Champions League group stage with this strike of sheer beauty. pic.twitter.com/O5B6OvoVJR

— Richard Wilson (@timomouse) 27. kolovoza 2019.