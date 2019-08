Norveški dječak promijenio ime u Lionel Messi i odmah pronašao novi klub

Advertisements

Ovaj dječak nekada se zvao Daniel Are Krutsen, a u čast svog idola odlučio je promijeniti ime, a kako je rekao, prvi motiv za nešto takvo bilo je da vidi da li uopšte može izvesti takvo nešto.

Na kraju, norveške vlasti dozvolile su mu promjenu imena, a u izjavi za medije ovaj “novi Messi” otkrio je da pokušava maksimalno imitirati argentinskog čarobnjaka.

“Svim silama se trudim igrati poput njega. Neke sličnosti su jasno vidljive, ali količina talenta kojom raspolažem vjerojatno nije tako velika. Oni koji me znaju od prije zovu me starim imenom, ali novi saigrači, a koje tek trebam upoznati, mogli bi me zvati Lionel ili Leo”, kaže norveški igrač.

Trener Junkerna izjavio je da ovaj mladi igrač neće biti odmah priključen prvom timu i da će u narednom periodu raditi i trenirati s juniorima, a da li će jednog dana dobiti šansu da zaigra u seniorskom timu, tek treba da se vidi. S obzirom kako je promijeni svoje ime, to je najmanje što se od njega očekuje, prenosi “Klix“.

