Ronaldo govorio o Messiju: “Zaista poštujem karijeru koju je imao do sada”

Cristiano Ronaldo je prethodnih dana boravio u Portugalu, a za vrijeme svog boravka u rodnoj zemlji dao je opširan intervju za “TVI”.

Portugalac se u tom intervjuu dotakao i Lionela Messija, svog najvećeg rivala u sportu, prenosi “Sport1“.

– Zaista poštujem karijeru koju je imao do sada. Već je rekao da je imao problema kada sam napustio špansku ligu jer je to rivalitet koji on poštuje. To je odlično rivalstvo. Messi me pravi boljim igračem, rekao je Ronaldo i nastavio:

– Imam odličan profesionalni odnos sa njim jer dijelimo iste momente već 15 godina. Nisam nikada bio sa njim na večeri, ali zašto da to ne bude u budućnosti? Ne bih imao problem sa tim.

