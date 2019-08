Stručnjak za kriminalce otkriva: Özil i Kolašinac upleteni u rat dvije londonske bande

Advertisements

Dvojac je 25. jula bio žrtva pokušaja otmice automobila i od tada su unajmili 24-satno osiguranje ispred njihovih kuća kako bi se zaštitili.

Potom je prošle sedmice došlo do još jednog incidenta ispred Özilove kuće kada su se dva čovjeka svađala sa zaštitarima, što je kasnije dovelo i do hapšenja.

Dva Arsenalova igrača su prošle sedmice izostavljeni iz ekipe u prvom meču Topnika u novoj sezoni Premiershipa na gostovanju kod Newcastlea zbog “straha od sigurnosti”, a stručnjak za bande Wensley Clarkson je objasnio kako su oni zapravo upleteni u sukob dvije bande u glavnom gradu.

“Ova dva nogometaša su upletena u rat između dvije bande kriminalaca. Vjerujem da je jedna od njih stara škola, Turci, koji su na sjeveru Londona mnogo, mnogo godina, a drugi su ljudi iz istočne Evrope koji su stigli u Britaniju u posljednjih 10 godina. U osnovi, to je rat za teritorij na neki način i nogometaši su postali njihov teritorij. A ovo je klasični primjer onoga što se događalo u Britaniji u posljednjih 10 godina. Međutim, razlika je u tome što su novi gangsteri mnogo više hladniji i mnogo smrtonosniji od starih. I ne zanima ih kolateralna šteta, a na neki način ovi nogometaši predstavljaju kolateralnu štetu”, rekao je Clarkson za Sky News.

U originalnom incidentu dvojica muškaraca na skuteru pokušala su oteti automobil od Ozila i Kolašinca te su tom prilikom bili naoružani noževima.

Kolašinac im se suprotstavio, ali Clarkson vjeruje kako je hrabrost bh. nogometaša samo učinila situaciju gorom.

“Jedan od nogometaša im je uzvratio i tako ponizio bandu. To je dovelo do uključenja bande stare škole koja je odlučila ‘zaštititi ih’ i dolazimo do klasične situacije. Na neki način nema razlike u prijašnjem čuvanju slavnih osoba, čak i kada to ne traže, a to je ključno, ovi likovi neće jednostavno nestati”, dodao je Clarkson.

Arsenalov menadžer Unai Emery potvrdio je da su se obojica vratila treninzima i da će biti u konkurenciji za narednu utakmicu, ali je Ozil već ove sedmice izostajao zbog bolesti, prenosi “Klix“.

