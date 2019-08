Večeras dva meča PLBiH: Zrinjski u kombinovanom sastavu na Grbavici, Široki dočekuje Bijeljince

Advertisements

Pred okršaj ekipa koje su pretplaćene na gornji dom prvenstvene tabele strateg sarajevskog tima Amar Osim je istakao:

“Ako bi bila utakmica kakvu mi očekujemo, to bi bila velika stvar za naš fudbal. Ako stave istu ekipu kao i protiv Utrechta, možda bude prednost, no oni će kombinovati. Protiv Veleža nije bilo šest ili sedam igrača koji su igrali protiv Utrechta, pa su solidni bili. Dolazi nam u goste protivnik koji je za svaki respekt. To što su umorni ne mora ništa da znači, utiče dosta drugih stvari da igraš dobro poput forme ili adrenalina koji mogu doprinijeti da igraš dobro“, kazao je Željin trener te dodao da ne treba očekivati nastup velikog pojačanja i povratnika na Grbavicu, Semira Štilića.

“Štilić neće moći još igrati bez obzira što trenira. On će iza reprezentativne pauze biti u formi, ali pet ili šest mjeseci nije igrao nikako pa ćemo ga povremeno dozirati. Poslije ćemo vidjeti šta će biti“, rekao je Osim, koji je otkrio i da Ermin Zec sigurno neće biti u kadru.

S druge strane, trener Plemića Hari Vukas je primoran na neke izmjene u postavi, s obzirom na iscrpljenost igrača nakon produžetaka i historijske pobjede protiv Utrechta u četvrtak (2:1).

“Sreća je što nema povrijeđenih fudbalera, ali primorani smo rotirati, mada ne puno. Protiv Utrechta je bilo veliko pražnjenje…“, kazao je Vukas.

U drugom večerašnjem susretu, s kojim će biti zaključeno 3. kolo Premijer lige BiH, Široki Brijeg će dočekati Radnik(20.30 sati). Sigurno je da će domaći tim biti pod pritiskom imajući u vidu loš start sezone (jedan bod nakon dva meča), što će Bijeljinci pokušati iskoristiti.

Ipak, kao i uvijek, ulogu favorita na Pecari nosi Široki Brijeg.

Treće kolo Premijer lige BiH:

Jučer:

MOSTAR: Velež – Čelik 1:2

UGLJEVIK: Zvijezda 09 – Mladost 1:1

TUZLA: Tuzla City – Borac 2:1

SARAJEVO: Sarajevo – Sloboda 3:0

Danas:

SARAJEVO: Željezničar – Zrinjski (20 sati, Moja TV)

ŠIROKI BRIJEG: Široki Brijeg – Radnik (20.30 sati, BHT 1)

Advertisements

loading...

Facebook komentari