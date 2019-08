Miljan Govedarica: “Bićemo bolji nego u Holandiji”

Advertisements

Iako gostima i dalje prepuštaju ulogu favorita, 1:1 iz prvog meča pokazatelj je da i “plemići” imaju razloga da gaje nadu za novi podvig na međunarodnoj sceni. Miljan Govedarica, koji je ovog ljeta stigao “Pod Bijeli brijeg” iz Zvijezde 09, bio je strijelac vodećeg pogotka prošlog četvrtka u utakmici s Utrehtom.

“Ne gajimo lažne iluzije da je sve završeno, da treba da se fokusiramo da sačuvamo 0:0 i tako olako prođemo u treću rundu takmičenja. Utreht je i dalje veliki favorit i veoma ozbiljan i jak rival i u meču s njim će nam trebati dosta znanja i truda. U revanšu s njima ne možemo se braniti, nego moramo igrati. Holandska liga je mnogo jača od naše, ulaganja u klub su neuporediva, imaju mnogo više jakih utakmica u nogama nego mi i zato znamo da moramo biti i bićemo mnogo jači i bolji nego u prvoj utakmici, u kojoj smo ostvarili odličan rezultat“, poručio je Goveradica.

Mostarci su u nedjelju odigrali gradski derbi i uz dosta muke i sreće savladali Velež 1:0. Govedarica ističe da izdanje s “rođenima” nije upalilo alarm za uzbunu.

“Odmarali smo dosta igrača u utakmici s Veležom. Stručni štab je svjesno išao u rizik kombinujući ekipu kako bi veći dio fudbalera bio odmorniji za Utreht. Naša sreća je da imamo širok roster. Utreht ćemo dočekati odmorni i zbog toga će nam sigurno biti lakše igrati u Mostaru s njima nego u Holandiji“, smatra Govedarica.

Ističe da se ne opterećuje time hoće li se ponovo upisati u listu strijelaca.

“Najbitnije je da prođemo dalje. Neka pogodi mrežu protivnika i naš golman, samo da prođemo dalje“, kazao je Govedarica.

Nijedan klub iz BiH ne može se pohvaliti da je do sada uspio ostvariti plasman u grupnu fazu nekog evropskog takmičenja. Ove sezone u trci su ostali Zrinjski, koji je u prvom kolu eliminisao makedonsku Akademiju Pandev, te Sarajevo, koje nakon ispadanja iz Lige prvaka očekuje učešće u trećem kolu Lige Evrope.

“Slagao bih ako bih rekao da neku nadu ne gajimo. Naravno da negdje u sebi razmišljamo o tome da bi bilo lijepo napraviti senzaciju i da možemo igrati i u grupnoj fazi. Realno, to je i te kako teško, ali… Za to je potrebno mnogo toga da se poklopi. Treba nam dobra igra, više od naših mogućnosti, ali i faktor sreće. Te dvije stavke su do sada bile na našoj strani. Naravno, gajimo nadu, ali znamo da se prije nekih potencijalno velikih dometa ipak moramo fokusirati isključivo na meč u četvrtak“, poručio je Govedarica, prenose “Nezavisne“.

