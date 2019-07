Mesija na Ibici spašavali zaštitari od napadača

Advertisements

Društvo su mu pravili sadašnji i bivši saigrači i veliki prijatelji Alba, Suarez i Fabregas, piše “Avaz“.

Ipak ono što je zanimljivo jeste da je zabavu njemu i društvu prekinuo jedan muškarac.

Prema snimcima koji su objavljeni muškarac ga je prvo napao verbalno, a kasnije pokušao fizički, ali je osiguranje brzo reagiralo.

Kao što je poznato Mesii se pripremama Barce priključuje 31. jula.

Some angry Barcelona fans tried to beat Lionel Messi during a concert after they realised he's a fraud who has 0 international titles and has been promising them a Champions League since the last 4 years and bottling it everytime.

😂😂😭pic.twitter.com/RSvCj72j3E

— Mu. (@FutbolMuu) 28. srpnja 2019.