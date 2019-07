Drama u Londonu: Gangsteri noževima napali Kolašinca i Ozila, reakcija bh. fudbalera oduševila javnost

Advertisements

Napad se dogodio u popodnevnim satima na ulicama sjevernog Londona. Ozil je vozio automobil, a progonila su ga dva razbojnika na motorima, piše “Faktor“.

Očito to nije uplašilo bh. reprezentativca Seada Kolašinca, koji je goloruk krenuo u okršaj sa razbojnicima i gangsterima. Ozil je u međuvremenu napustio automobil i skrasio se u jedan turski restoran.

Igrači Arsenala nisu komentarisali snimak, koji je postao viralan na društvenim mrežama. Prema prvim informacijama Ozil i Kolašinac nisu povrijeđeni, a napadači su pobjegli praznih ruku, javlja “Daily Mail”.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw

— James (@smhjaames) 25. srpnja 2019.