Messi odbio uzeti medalju za 3. mjesto: “Copa America je sramota, sve je namješteno”

Argentinci su od 37. minute igrali bez Lionela Messija koji je zbog naguravanja dobio crveni karton, kao i Gary Medel. Messi je tako zaradio drugi crveni karton u svojoj karijeri, ali i bez njega Argentina je uspjela privesti utakmicu kraju i osvojiti medalju, koju je Messi odbio uzeti.

“Mislim da sam danas dobio crveni karton zbog svojih prijašnjih riječi o sudijama s prvenstva. Ovo je zaista sramotno”, rekao je Messi pa nastavio:

“Nisam htio uzeti medalju za trećeplasiranu ekipu jer ne želim da budemo dio korupcije.”

U finalu Cope igraju domaćin Brazil i Peru, iznenađenje prvenstva. Brazilci su u polufinalu pobijedili Argentince 2:0, ali Argentina je u toj utakmici oštećena za dva penala.

“Na ovoj Copi zvali su VAR za svako sranje, a prilikom dvije situacije kada su trebali biti penali za nas nije ga bilo nigdje. Nevjerovatno! Nadam se da će CONMEBOL napraviti nešto da se to promijeni, ali mislim da se to neće dogoditi jer Brazilci drže sve u svojim rukama i nije se smjelo dogoditi da ispadnu”, rekao je Messi nakon te utakmice, piše “Index“.

Messija boli korupcija na Copa Americi.

“Uopšte ne sumnjam u to da će Brazil biti prvak. Sve je za njih bilo namješteno.”

“Bez obzira na sve, ja uvijek govorim istinu. To me čini mirnijim i ne vidim smisao za laži. Ne moram ni govoriti što je problem jer se to jasno vidjelo kroz cijelu Copu.”

