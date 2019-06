“San Siro” odlazi u historiju, čuveni stadion biće srušen

Advertisements

Prošle sedmice pojavila se informacija da su “nerazuri” i “rosoneri” postigli dogovor oko izgleda i plana izgradnje novog stadiona, koji bi trebalo da bude gotov do 2020. godine, a cio projekat koštao bi oko 700 miliona eura.

Novi stadion nalaziće se u istoj regiji, odmah pored ‘San Sira’ koji će biti srušen. Naravno, i dalje će ga koristiti oba kluba.

Preostalo je samo još da dvije strane potpišu papire sa preduzimačem i nova era moći će da počne, dok se spekuliše da će kapacitet novog objekta iznositi 60.000 mjesta, odnosno 20.000 manje od trenutnog, piše “MillenniumSport“.

Po dizajnu bi trebalo da podsjeća na izgled stadiona “Metlife” u New Yorku – domu NFL timova New York Giants i New York Jets.

“San Siro”, iliti “Đuzepe Meaca”, sagrađen je davne 1925. godine, da bi u četiri navrata bio renoviran, 1935, 1955, 1990. i 2015. godine. Milan je na njemu igrao od dana kada je izgrađen, prije nego što se Inter “uselio” 1947. godine.

