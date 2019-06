Kenijski fudbaler Joash Onyango ima 26 godina, javnost mu ne vjeruje

Advertisements

Talentovana ekipe je trenirala u dobrom raspoloženju uoči sutrašnje velike utakmice, a glavne zvijezde su Victor Wanyama, Michael Olunga i napadača Ayub Masika Timbe. Međutim, to nije bilo jedino što se moglo primijetiti na rutinskom treningu.

26-year-old Joash Onyango trains with the Kenya national team in Egypt. #AFCON2019 pic.twitter.com/LDbluNd4Sr — Photos of Football (@photosofootball) 20. lipnja 2019.

Defanzivac Joash Onyango, koji igra za Gor Mahiju u kenijskoj Premijer ligi, smatrao je kako je dobra ideja da oboji bradu uoči otvaranja turnira.

Ubrzo su se mnogi na društvenim mrežama pitali da li je on zapravo 26-godišnjak jer su fotografije postale viralne.

“Čak i prije početka, već imamo kandidata za najbolji izgled Afričkog kupa nacija“, napisao je jedan Twitter korisnik, dok je drugi dodao: “26 imao 1997. godine“.

Meet Kenyan defender Joash Onyango, he is 26 years old, same age as Jesse Lingard. 😅 😂 pic.twitter.com/xUocLQzA86 — 🔴 (@ChrisvLFC) 19. lipnja 2019.

Vjeruje se da je Onyango u međuvremenu obrijao svoju impresivnu bradu. Naime, nekoliko trenutaka prije nego što je u utorak uvečer ekipa otišla u Egipat, defanzivac je viđen kako obrijan pozira sa saigračima, piše “Klix“.

