Velež na startu protiv Mladosti, Sarajevo u odbranu titule kreće protiv Zrinjskog

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Povratnik u elitu bh. fudbala mostarski Velež prvenstvo će otvoriti utakmicom na domaćem terenu protiv Mladosti, pišu “Vijesti“.
Već u prvom kolu igraju se dva derbija. Aktuelni prvak Sarajevo na Koševu dočekuje Zrinjskog, dok Željezničar na Grbavici igra protiv povratnika u Premijer ligu banajlučkog Borca.
Tuzla City će u sezonu ući kao gost Zvijezdi 09, dok će Široki Brijeg na Pecari dočekati zenički Čelik.
Nova sezona BH Telecom Premijer lige počinje 20. jula.
Kompletan raspored.
1. kolo:
- Sloboda – Radnik
- Široki Brijeg – Čelik
- Sarajevo – Zrinjski
- Velež – Mladost DK
- Željezničar – Borac
- Zvijezda 09 – Tuzla City
2. kolo:
- Radnik – Tuzla City
- Borac- Zvijezda 09
- Mladost DK – Željezničar
- Zrinjski – Velež
- Čelik – Sarajevo
- Sloboda – Široki Brijeg
3. kolo:
- Široki Brijeg – Radnik
- Sarajevo – Sloboda
- Velež – Čelik
- Željezničar – Zrinjski
- Zvijezda 09 – Mladost DK
- Tuzla City – Borac
4. kolo:
- Radnik – Borac
- Mladost DK – Tuzla City
- Zrinjski – Zvijezda 09
- Čelik – Željezničar
- Sloboda – Velež
- Široki Brijeg – Sarajevo
5. kolo:
- Sarajevo – Radnik
- Velež – Široki Brijeg
- Željezničar – Sloboda
- Zvijezda 09 – Čelik
- Tuzla City – Zrinjski
- Borac – Mladost DK
6. kolo:
- Radnik – Mladost DK
- Zrinjski – Borac
- Čelik – Tuzla City
- Sloboda – Zvijezda 09
- Široki Brijeg – Željezničar
- Sarajevo – Velež
7. kolo:
- Velež – Radnik
- Željezničar – Sarajevo
- Zvijezda 09 – Široki Brijeg
- Tuzla City – Sloboda
- Borac – Čelik
- Mladost DK – Zrinjski
8. kolo:
- Radnik – Zrinjski
- Čelik – Mladost DK
- Sloboda – Borac
- Široki Brijeg – Tuzla City
- Sarajevo – Zvijezda 09
- Velež – Željezničar
9. kolo:
- Željezničar – Radnik
- Zvijezda 09 – Velež
- Tuzla City – Sarajevo
- Borac – Široki Brijeg
- Mladost DK – Sloboda
- Zrinjski – Čelik
10. kolo:
- Radnik – Čelik
- Sloboda – Zrinjski
- Široki Brijeg – Mladost DK
- Sarajevo – Borac
- Velež – Tuzla City
- Željezničar – Zvijezda 09
11. kolo:
- Zvijezda 09 – Radnik
- Tuzla City – Željezničar
- Borac – Velež
- Mladost DK – Sarajevo
- Zrinjski – Široki Brijeg
- Čelik – Sloboda