Fudbal

Velež na startu protiv Mladosti, Sarajevo u odbranu titule kreće protiv Zrinjskog

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Objavljeno prije 1 minuta

Danas je u Sarajevu obavljen žrijeb parova za novu sezonu BH Telecom Premijer lige u fudbalu.

 Fudbal - Barinfo.me

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Povratnik u elitu bh. fudbala mostarski Velež prvenstvo će otvoriti utakmicom na domaćem terenu protiv Mladosti, pišu “Vijesti“.

Već u prvom kolu igraju se dva derbija. Aktuelni prvak Sarajevo na Koševu dočekuje Zrinjskog, dok Željezničar na Grbavici igra protiv povratnika u Premijer ligu banajlučkog Borca.

Tuzla City će u sezonu ući kao gost Zvijezdi 09, dok će Široki Brijeg na Pecari dočekati zenički Čelik.

Nova sezona BH Telecom Premijer lige počinje 20. jula.

Kompletan raspored.

1. kolo:

  • Sloboda – Radnik
  • Široki Brijeg – Čelik
  • Sarajevo – Zrinjski
  • Velež – Mladost DK
  • Željezničar – Borac
  • Zvijezda 09 – Tuzla City

2. kolo:

  • Radnik – Tuzla City
  • Borac- Zvijezda 09
  • Mladost DK – Željezničar
  • Zrinjski – Velež
  • Čelik – Sarajevo
  • Sloboda – Široki Brijeg

3. kolo:

  • Široki Brijeg – Radnik
  • Sarajevo – Sloboda
  • Velež – Čelik
  • Željezničar – Zrinjski
  • Zvijezda 09 – Mladost DK
  • Tuzla City – Borac

4. kolo:

  • Radnik – Borac
  • Mladost DK – Tuzla City
  • Zrinjski – Zvijezda 09
  • Čelik – Željezničar
  • Sloboda – Velež
  • Široki Brijeg – Sarajevo

5. kolo:

  • Sarajevo – Radnik
  • Velež – Široki Brijeg
  • Željezničar – Sloboda
  • Zvijezda 09 – Čelik
  • Tuzla City – Zrinjski
  • Borac – Mladost DK

6. kolo:

  • Radnik – Mladost DK
  • Zrinjski – Borac
  • Čelik – Tuzla City
  • Sloboda – Zvijezda 09
  • Široki Brijeg – Željezničar
  • Sarajevo – Velež

7. kolo:

  • Velež – Radnik
  • Željezničar – Sarajevo
  • Zvijezda 09 – Široki Brijeg
  • Tuzla City – Sloboda
  • Borac – Čelik
  • Mladost DK – Zrinjski

8. kolo:

  • Radnik – Zrinjski
  • Čelik – Mladost DK
  • Sloboda – Borac
  • Široki Brijeg – Tuzla City
  • Sarajevo – Zvijezda 09
  • Velež – Željezničar

9. kolo:

  • Željezničar – Radnik
  • Zvijezda 09 – Velež
  • Tuzla City – Sarajevo
  • Borac – Široki Brijeg
  • Mladost DK – Sloboda
  • Zrinjski – Čelik

10. kolo:

  • Radnik – Čelik
  • Sloboda – Zrinjski
  • Široki Brijeg – Mladost DK
  • Sarajevo – Borac
  • Velež – Tuzla City
  • Željezničar – Zvijezda 09

11. kolo:

  • Zvijezda 09 – Radnik
  • Tuzla City – Željezničar
  • Borac – Velež
  • Mladost DK – Sarajevo
  • Zrinjski – Široki Brijeg
  • Čelik – Sloboda

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