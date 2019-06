Ognjen Vranješ ponovo u žiži interesovanja zbog lijepe sarajke Naide Gadžo

Advertisements

Najpoznatijem ljubavniku meta je ovoga puta bila nedostižna.

Naime, Naida nije željela nikakvu komunikaciju s navodnim Karleušinim bivšim još od 2015. godine pa do danas. Iako je on više puta pokušao da je pridobije, nikako mu nije polazilo za rukom.

U porukama do kojih je Srpski telegraf došao jasno se vidi Ognjenova navalentnost, na koju je Naida ostala ravnodušna do početka navodne afere sa pop divom Jelenom Karleušom. Nakon afere mu je jasno stavila do znanja da sa, kako ona kaže, pi*kama nema šta pričati i komunicirati.

Ognjenova upornost je trajala godinama unazad i u nekoliko navrata se dopisivao takoreći sam sa sobom i slao joj poruke sljedećeg sadržaja.

– Kako ste, gospođice?

– Nadam se da ćemo se upoznati. – Lijepa si bila sad u subotu u “Bosni”.

A nakon toga, iako mu Naida nije odgovarala, prešao je na konkretnije stvari, ostavši u nadi da će mu ona, bar na neku, odgovoriti i tražio odgovore na postavljena pitanja. Uslijedila su i direktna pitanja:

– Jesi li možda u Beogradu?

– Javi se kada si u Atini.

– Pošalji mi svoj broj

– Kako si?

Na sve ovo Naida je bila totalno imuna, sve do trenutka kada je počela navodna afera s pjevačicom Jelenom Karleušom i Ognjenovo iznošenje intime po novinama. Na to nije mogla ostati ravnodušna i svoj stav po tom pitanju mu je direktno saopćila putem poruke na Instagramu u kojoj mu je jasno stavila do znanja da s njim ne želi nikakav kontakt i podsjetila ga da on njoj piše od 2015. godine.

– Žena koja dijeli intimu s muškarcem je dijeli iz želje, a muškarac koji je u nekom momentu objavljuje je klasična pi*ka, a ne muškarac, a ja s pi*kama nemam šta da se dopisujem, pozdrav – napisala mu je bez uvijanja lijepa Naida, nakon čega ju je on blokirao.

Podsjetimo da je Ognjen postao široj javnosti poznat po navodnoj aferi sa pjevačicom Karleušom, kada je novinarima dao Jelenine eksplicitne fotografije i prepiske po okončanju njihove, navodne, dvogodišnje veze. Ognjen nikada do sada nije davao zvanične izjave, ali iz prepiski s djevojkama po društvenoj mreži Instagram se jasno vidi da je čitavu aferu sam pokrenuo, ali i razlozi zbog kojih je to uradio, piše “Hayat“.

