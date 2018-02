Chiellini: “Conte je kao policijski narednik”

Conte se trenutno nalazi pod velikim pritiskom zbog nekoliko loših rezultata Chelseaja, s kojim je prošle sezone osvojio naslov prvaka Engleske. Iako mu je vlasnik “plavaca” Roman Abramovich iskazao bezrezervnu podršku, britanski mediji ga već vide kao bivšeg i traže mu zamjenu.

Advertisements

“Conte je izuzetno zahtjevan trener. Nije takav samo kada je utakmica, s njim je tako svaki dan, svaki trening, on je poput policijskog narednika. Osjećali smo nešto posebno u atmosferi koju je stvorio tokom tri godine u Juventusu i dvije u reprezentaciji Italije. Kada završite s treningom, niste umorni, nego ‘mrtvi’. To možete učiniti samo zato što vjerujete u ono što Conte radi. Imali smo 40 dana priprema u Francuskoj i to je bilo kao da smo u drugom svijetu. Svi smo bili 100 posto s njim. On stvara atmosferu, svi prenose energiju jedan drugome, sigurno je jedan od najboljih svjetskih trenera“, zaključio je 33-godišnji Chiellini razgovor za britanske medije.

Conte je sa Juventusom osvojio tri naslova prvaka Italije i dva Kupa, a zbog odličnog posla koji je obavljao tri puta zaredom je proglašavan za najboljeg trenera Italije.

Iskusni defanzivac u Juventus je stigao 2005. godine iz Rome, koja ga je slala na posudbe u Livorno i Fiorentinu. Za “staru damu” odigrao je 458 zvaničnih utakmica i postigao 34 gola. Chiellini je u dresu reprezentacije Italije nastupio je 96 puta uz osam pogodaka.

Advertisements

loading...

Facebook komentari