Medunjanin: “Ima kvaliteta u Premijer ligi BiH, utakmice u SAD prilika su da to pokažemo”

Haris Medunjanin će na “svom terenu” u SAD predvoditi selekciju BiH u mečevima sa selekcijom domaćina 28. januara u Los Angelesu i tri dana kasnije protiv Meksika u San Antoniju.

“Smatram da ima kvaliteta u Premijer ligi BiH. Nije baš sve tako crno. Turneja u Americi je odlična prilika da vidimo čime raspolažemo. Bit će to sjajna prilika za igrače iz Premijer lige BiH da pokažu da zaslužuju poziv u reprezentaciju. Zvao me je Robert Prosinečki, novi selektor i pitao želim li igrati protiv SAD i Meksika. Naravno, dileme tu nema, uvijek želim igrati za reprezentaciju svoje domovine i uvijek sam na raspolaganju ako selektor procijeni da mogu pomoći“, izjavio je Medunjanin za “Avaz“…

Fudbaler Philadelphije ima visoko mišljenje o novom selektoru Zmajeva.

“Prosinečkog poznajem još iz vremena kad sam igrao za turski Gaziantepspor. On je tada bio trener Kayserija. Bio je dobar stručnjak, njegova ekipa je igrala lijep fudbal. Smatram da je došao trener s autoritetom koji je igrao u najvećim evropskim klubovima. On kad nešto kaže, to mora da se poštuje odmah“.

