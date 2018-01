Iniziamo bene l’anno 2018 ! Andiamo in semi finale con La stessa voglia e determinazione di continuare a vincere e portare La coppa a casa ! Complimenti alla squadra 👍🏻 #finoallafine⚪⚫ @juventus

A post shared by Miralem Pjanić (@miralem_pjanic) on Jan 3, 2018 at 2:01pm PST