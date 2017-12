Baždarević: Igrači su tražili da ostanem selektor

Prije svega, Baždarević je rekao da do nastavka saradnje nije došlo iz sportskih razloga, ali je dodao da je u maloj mjeri bilo i političkih razloga.

Advertisements

“Pitali su me za novi ugovor, a ja sam im prezentirao ambiciozan projekat temeljen na stvaranju identiteta igre. Htio sam pružiti priliku igračima iz domaćeg prvenstva i to je bio moj prioritet, kao i rad s novim igračima. Zatražio sam dodatna ulaganja u stadione, još terena, ali to nije bio njihov prioritet”, kazao je Baždarević, te dodao:

“Ono što je meni veoma važno jeste da su igrači tražili moj ostanak. Oni su bili veoma zadovoljni što su sarađivali sa mnom”.

Baždarević je istakao da želi ubrzo pronaći novi angažman i da se nada da će to biti u Francuskoj u kojoj godinama živi.

Advertisements

loading...

Facebook komentari