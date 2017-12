Hugo Broos više nije selektor Kameruna

U saopštenju Saveza se navodi da su loš nastup na FIFA-inom Kupu konfederacija i ne izboreni plasman na Svjetsko prvenstvo naredne godine u Rusiji bili glavni razlozi raskida saradnje sa belgijskim fudbalskim stručnjakom.

Također se navodi da je u jednoglasnoj odluci Upravnog odbora veliku ulogu igralo i to što je Broos odbio da se preseli u Kamerun tokom mandata, kao i to što među reprezentativcima dolazi do čestih svađa i problema koji se u konačnici odražavaju na rezultate.

Broos je na klupu reprezentacije Kameruna sjeo prošle godine i osvojio titulu afričkog prvaka na posljednjem Kupu afričkih nacija.

