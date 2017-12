Ancelotti ne želi selektorsko mjesto

Bivši trener Chelseaja, Real Madrida, Juventusa i AC Milana potvrdio je da je razgovarao s predstavnicima italijanskog fudbalskog saveza o preuzimanju selektorske pozicije nakon otkaza Giampieru Venturi.

– Da, savez me je kontaktirao, razgovarao sam s njima. Rekao sam im isto što i vama sada, da sam počašćen što me mnogi žele na poziciji selektora. No, to bi bio potpuno drugačiji posao. Biti selektor je nešto sasvim drugo u odnosu na posao trenera u klubu i ja i dalje uživam u svakodnevnim treninzima – kazao je Ancelotti, a prenosi “Sky Sports”.

Ističe i da postoje ozbiljni problemi u italijanskom nogometu koje sam ne može riješiti.

Shvata da postoji sukob interesa između klubova i saveza, kao što je slučaj i u Njemačkoj, Francuskoj ili Engleskoj, ali da italijanskom fudbalu sada treba savez koji će se izdići iznad klubova i donijeti nova pravila kojima će popraviti situaciju.

– Na primjer, mislim da bi za Seriju A bilo od koristi da smanji broj timova sa 20 na 18 i znam da postoje klubovi koji bi glasali za to – naglasio je Ancelotti, piše “Fena”.

