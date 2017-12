ŽELJO OPET KUĆI PJEVAJUĆI: Žerić šokirao Pecaru, Željezničar pobjedom u derbiju izbio na lidersku poziciju

Start utakmice donio je rano vodstvo domaćeg sastava. Mrežu Vedrana Kjosevskog zatresao je mladi bh. reprezentativac Luka Menalo i to nakon jedne loše reakcije Srđana Stanić. Iskusni bek Želje želio je 4. minuti loptu vratiti do svog golmana ali to nije učinio na najbolji način što je Menalo znao kazniti, piše “Faktor“.

Samo nekoliko minuta kasnije Širokobriježani su mogli udvostručiti vodstvo ali su Osmanković i Kjosevski spriječili ono najgore.

Ubrzo su se izabranici Admira Adžema oslobodili početnom pritiska, preuzeli terensku inicijativu, a krunisali su je u 16. minuti utakmice kada je Saša Kajkut poravnao na 1:1. Sjajnim centaršutom Stanić se iskupio za kiks kod vodećeg gola Širokog.

Uprkos dosta teškom terenu utakmica je bila na zavidnom nivou, a tempa i bornenosti nije manjkalo.

U 24. minuti Marković je izbacio lopta s prve stative poslije udarca Graovca. Samo dvije minute kasnije Kjosevski je dobro reagovao nakon udarca Markovića.

Do kraja prvog dijela nije bilo većih šansi, pa se na poluvrijeme otišlo s rezultatom iz 16. minute meča.

Dobru utakmicu gledali smo i u nastavku utakmice, a već u 53. minuti Kjosevski, uz manju nesigurnost, brani udarce Begonje i Barišića.

Fudbaleri Širokog Brijega su u dva navrata tražili penal ali se Elvis Mujić nije oglasio. U 65. minuti domaći u dva navrata pogađaju okvir gola. Prvo Menalo pogađa prečku, a zatim Begonja stativu.

Goran Zakarić je u 77. minuti bio u dobroj prilici. Šut veznjaka Željezničara izblokirali su njegovi nekadašnji saigrači. U posljednjih deset minuta gosti su djelovali svježije.

I dok je četvrti sudija pokazivao četiri minute sudijske nadoknade, Denis Žerić koji je dobio šansu u samom finišu utakmice pogodio je za pobjedu Željezničara i još jednu pobjedu Plavih na Pecari.

