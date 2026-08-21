Sergej Barbarez dočekao odlične vijesti iz Francuske

Nakon neugodnog perioda obilježenog povredom zadobijenom tokom priprema, iz Francuske stižu odlične vijesti za bosanskohercegovačku fudbalsku javnost. Mladi stoper Nidal Čelik oporavio se od zdravstvenih problema i zvanično se vratio trenažnom procesu prve ekipe Lansa (RC Lens).Ovaj 20-godišnji defanzivac, koji je u februaru 2025. godine ostvario izuzetan transfer iz Sarajeva vrijedan 2.5 miliona eura, morao je nažalost propustiti završnicu Mundijala sa reprezentacijom, kao i meč francuskog Superkupa u kojem je njegov tim savladao Pariz Sen Žermen (Paris Saint-Germain FC) sa 1:0.

Konkurencija za tim već od meča protiv Osera

Kako prenosi francuski portal Lensois, Čelik trenira punim intenzitetom sa saigračima i očekuje se da ubrzo dobije takmičarske minute.

Postoji realna mogućnost da mladi stoper bude u konkurenciji za sastav već u prvom kolu nove sezone Ligue 1, kada Lens na svom terenu dočekuje ekipu Osera (AJ Auxerre).

Veliko pojačanje za Barbareza pred Poljsku

Povratak mladog defanzivca u trenažni proces i takmičarsku formu predstavlja sjajnu vijest i za stručni štab “Zmajeva” predvođen selektorom Sergejom Barbarezom.

Čelik je tokom ljeta upisao prve nastupe za seniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine na prijateljskim utakmicama protiv Sjeverne Makedonije i Paname, a njegov oporavak dolazi u pravom trenutku uoči starta Lige nacija i gostovanja selekciji Poljske koje je zakazano za 25. septembar.

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